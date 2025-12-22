20:40
Агент 024

Дети идут 4 километра. Жители Сокулукского района просят пустить к ним автобусы

Жители нескольких сел и садоводческих товариществ Сокулукского района обратились к президенту Садыру Жапарову и другим представителям власти с просьбой вновь запустить автобусный маршрут к ним. Об этом сельчане рассказали 24.kg.

По словам жителей сел Малая Шалта и Чон-Джар, садоводческих товариществ «Радуга», «Автомобилист», «Луч» и «Бахчисарай», раньше в их сторону ходила маршрутка № 366, но уже три месяца ее нет. Был еще автобус № 18, но и он по каким-то причинам перестал доезжать.

«Мы написали обращения всем соответствующим структурам с просьбой запустить хоть какой-то маршрут, но пока безрезультатно. Детям приходится идти до ближайшей остановки около четырех километров. В темное время суток они боятся диких животных», — отметили сельчане.

