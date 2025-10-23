Мэра Бишкека приглашают вместе попрыгать, преодолевая препятствия у остановки. С приглашением к Айбеку Джунушалиеву обратился читатель.

Фото читателя

«Не могли бы вы передать нашему хозяину города приглашение. Хочу, чтобы он показал и научил, как пожилому человеку, как я, или первокласснику, как мой внук, пройти на тротуар с автобусной остановки у школы № 6. Пешеходную дорогу обновили, заасфальтировали, арыки проложили, бордюры установили. И, как всегда, забыли о людях. Как нам с остановки на этот тротуар попасть, не нарушая правила дорожного движения и не убиться?» — написал он.

