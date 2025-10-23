21:46
USD 87.45
EUR 101.41
RUB 1.07
Агент 024

Мэра Бишкека приглашают вместе попрыгать, преодолевая препятствия у остановки

Мэра Бишкека приглашают вместе попрыгать, преодолевая препятствия у остановки. С приглашением к Айбеку Джунушалиеву обратился читатель.

читателя
Фото читателя

«Не могли бы вы передать нашему хозяину города приглашение. Хочу, чтобы он показал и научил, как пожилому человеку, как я, или первокласснику, как мой внук, пройти на тротуар с автобусной остановки у школы № 6. Пешеходную дорогу обновили, заасфальтировали, арыки проложили, бордюры установили. И, как всегда, забыли о людях. Как нам с остановки на этот тротуар попасть, не нарушая правила дорожного движения и не убиться?» — написал он.

Вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp по номеру 0555312024.
Ссылка: https://24.kg/agent_024/348288/
просмотров: 1195
Версия для печати
Материалы по теме
Дорогу отремонтировали, а проезд к домам — нет. Жители «Аламедина-1» недовольны
Первый слой асфальта уложен на автодороге Бишкек — Кант — Токмак
В Бишкеке для проезда открыли обновленную дорогу на улице Фучика
Внимание! В Бишкеке временно перекрыли участок дороги на улице Фучика
В Бишкеке временно перекроют участок проспекта Чуй
«Волны» на улице Лермонтова. Жители Бишкека жалуются на плохой асфальт
В Октябрьском районе Бишкека отремонтируют дороги и тротуары: объявлен тендер
Внимание! В Бишкеке часть улицы Ауэзова закрывают на реабилитацию
В Бишкеке после капитального ремонта для движения открыли улицу Калинина
В Бишкеке выявили дефекты асфальта, подрядчику вынесли предупреждение
Популярные новости
В&nbsp;НЭСК ответили на&nbsp;жалобы регулярного отключения света жителей &laquo;Рухий-Мурас&raquo; В НЭСК ответили на жалобы регулярного отключения света жителей «Рухий-Мурас»
Ломает несущие стены. Жители микрорайона жалуются на&nbsp;владельца цокольного этажа Ломает несущие стены. Жители микрорайона жалуются на владельца цокольного этажа
В&nbsp;одном из&nbsp;банков Бишкека заметили полуголую девушку В одном из банков Бишкека заметили полуголую девушку
В&nbsp;Бишкеке вандалы опять разбили стенд с&nbsp;портретами Героев Советского Союза В Бишкеке вандалы опять разбили стенд с портретами Героев Советского Союза
Бизнес
BAKAI Travel: кешбэк 10&nbsp;процентов и&nbsp;все для путешествий в&nbsp;одном месте BAKAI Travel: кешбэк 10 процентов и все для путешествий в одном месте
Предпринимательницы КР&nbsp;смогут взять онлайн-кредит под 17&nbsp;процентов годовых Предпринимательницы КР смогут взять онлайн-кредит под 17 процентов годовых
KICB подвел первые итоги масштабной акции &laquo;Ссылка на&nbsp;успех&raquo; KICB подвел первые итоги масштабной акции «Ссылка на успех»
Жительница Бишкека уже выиграла 500 тысяч сомов от&nbsp;MBANK Жительница Бишкека уже выиграла 500 тысяч сомов от MBANK
23 октября, четверг
21:40
Европейские компании хотят объединиться, чтобы создать конкурента для SpaceX Европейские компании хотят объединиться, чтобы создать...
21:25
У узбекистанцев выявили массовые мутации из-за браков между родственниками
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 24 октября: без осадков
20:44
В Нарыне открыли новую мечеть «Жакыпбек ата»
20:38
Камчыбек Ташиев: Зимой нельзя допускать отключения электроэнергии