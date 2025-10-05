16:36
Закат на Иссык-Куле и река Сокулук. Фото и видео читателей 24.kg

Рубрику «Мгновения жизни» мы создаем с помощью наших авторов — читателей 24.kg, которые любят путешествовать по Кыргызстану, фотографировать или снимать видео. Сегодня мы прогуляемся по Чуйской области, заедем на Иссык-Куль, доберемся до Таш-Рабата и завершим наш вояж на юге республики.

Давно мы не начинали наши выпуски с Бишкека. Ситуацию исправила Дарина Шипулина.

Дарина Шипулина
Фото Дарина Шипулина. Бишкек
Полюбуемся столицей, которая уже начала примеривать осенние наряды. Фотографии сделал Николай Манаковский.

«Река Сокулук в обрамлении величественных гранитно-базальтовых скал. Со времен сотворения она без устали несет живительную влагу в благодатную Золотую долину», — написал о своем видео Бакыт Шукуралиев.

Отправляемся на Иссык-Куль. К сожалению, автор фотографий пожелал остаться анонимом. Но это не помешает нам полюбоваться нашим любимым озером.

читателя 24.kg
Фото читателя 24.kg. Иссык-Куль
«В этом закате как будто солнце спряталось за облаками, но это не солнце, а круглое оранжевое облачко», — написал о своей фотографии Сергей Ханов.

Сергея Ханова
Фото Сергея Ханова. Закат на Иссык-Куле, 9 сентября

Доберемся почти до границы с Китаем, где находится красивейшее озеро Кель-Суу. Там побывал и снял видео Ажыбек Нурланов.

Переберемся вместе с Жумагуль Тентиевой в Нарынскую область. А именно в местность Таш-Рабат Ат-Башинского района.

Завершим наше путешествие на прекрасном озере Сары-Челек, расположенном в Джалал-Абадской области. Там побывал Алмаз Таштемир уулу (страничка в Instagram — jeep_travel_osh).

Надеемся, наши авторы смогли вас удивить и не оставить равнодушными. Кстати, если вам есть что показать, то вы можете стать одним из создателей рубрики «Мгновения жизни». Сделать это просто.

Фото и видео из ваших поездок по Кыргызстану присылайте на нашу страничку в Facebook, электронную почту info@24.kg или редакционный номер WhatsApp или Telegram — 0555312024.

Укажите свое имя и фамилию либо автора, если снимок или видео не ваши, и место, где их сделали. Если с этим связаны какие-то интересные истории или воспоминания, напишите.

Если у вас есть аккаунт в Instagram с красивыми фото и видео, можете указать его название.

Подборки самых интересных фотографий и видео мы публикуем каждое воскресенье на сайте 24.kg.
