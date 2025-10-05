Закат на Иссык-Куле и река Сокулук. Фото и видео читателей 24.kg

Рубрику «Мгновения жизни» мы создаем с помощью наших авторов — читателей 24.kg, которые любят путешествовать по Кыргызстану, фотографировать или снимать видео. Сегодня мы прогуляемся по Чуйской области, заедем на Иссык-Куль, доберемся до Таш-Рабата и завершим наш вояж на юге республики.
Давно мы не начинали наши выпуски с Бишкека. Ситуацию исправила Дарина Шипулина.
Полюбуемся столицей, которая уже начала примеривать осенние наряды. Фотографии сделал Николай Манаковский.
«Река Сокулук в обрамлении величественных гранитно-базальтовых скал. Со времен сотворения она без устали несет живительную влагу в благодатную Золотую долину», — написал о своем видео Бакыт Шукуралиев.
Отправляемся на Иссык-Куль. К сожалению, автор фотографий пожелал остаться анонимом. Но это не помешает нам полюбоваться нашим любимым озером.
«В этом закате как будто солнце спряталось за облаками, но это не солнце, а круглое оранжевое облачко», — написал о своей фотографии Сергей Ханов.
Доберемся почти до границы с Китаем, где находится красивейшее озеро Кель-Суу. Там побывал и снял видео Ажыбек Нурланов.
Переберемся вместе с Жумагуль Тентиевой в Нарынскую область. А именно в местность Таш-Рабат Ат-Башинского района.
Завершим наше путешествие на прекрасном озере Сары-Челек, расположенном в Джалал-Абадской области. Там побывал Алмаз Таштемир уулу (страничка в Instagram — jeep_travel_osh).
