Закат на Иссык-Куле и река Сокулук. Фото и видео читателей 24.kg

Рубрику «Мгновения жизни» мы создаем с помощью наших авторов — читателей 24.kg, которые любят путешествовать по Кыргызстану, фотографировать или снимать видео. Сегодня мы прогуляемся по Чуйской области, заедем на Иссык-Куль, доберемся до Таш-Рабата и завершим наш вояж на юге республики.

Давно мы не начинали наши выпуски с Бишкека. Ситуацию исправила Дарина Шипулина.

Фото Дарина Шипулина. Бишкек













Отправляемся на Иссык-Куль. К сожалению, автор фотографий пожелал остаться анонимом. Но это не помешает нам полюбоваться нашим любимым озером.

Фото читателя 24.kg. Иссык-Куль

Фото Сергея Ханова. Закат на Иссык-Куле, 9 сентября

Доберемся почти до границы с Китаем, где находится красивейшее озеро Кель-Суу. Там побывал и снял видео Ажыбек Нурланов.

Переберемся вместе с Жумагуль Тентиевой в Нарынскую область. А именно в местность Таш-Рабат Ат-Башинского района.















Завершим наше путешествие на прекрасном озере Сары-Челек, расположенном в Джалал-Абадской области. Там побывал Алмаз Таштемир уулу (страничка в Instagram — jeep_travel_osh).















