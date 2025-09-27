15:27
Агент 024

Во дворе дома в Бишкеке завалы мусора: соседи жалуются на крыс и зловоние

Двор частного дома на пересечении улицы Ахунбаева и Терского переулка полностью завален мусором. Об этом 24.kg сообщила местная жительница.

По словам горожанки, она часто видит, как из дома выходит женщина, но неизвестно, проживает ли она там на постоянной основе.

«Территория полностью завалена мусором. Когда идет дождь, оттуда распространяется очень сильный неприятный запах. Кроме того, во дворе бегают крысы», — рассказала она.

Жительница просит вмешаться соответствующим органам и «Тазалыку», чтобы устранить угрозу санитарной безопасности.

