В Новопавловке выявили подпольный цех, где держали в рабстве иностранцев

В селе Новопавловка выявлен швейный цех, где незаконно работали 30 иностранцев. Об этом сообщили в пресс-центре ГКНБ.

Чекисты установили подпольный швейный цех, где работали и проживали 30 выходцев из Южной Азии. Цех принадлежит местной жительнице Ж.А., которая обманом пригласила работать иностранцев, отобрала у них паспорта, не платила им зарплату и угрожала посадить в тюрьму за нелегальное проживание в Кыргызстане.

Все это она делала, вступив в сговор с местным участковым А.А.

«Ж.А. не подготовила необходимых документов (регистрация иностранцев, трудовая виза, разрешение на работу и так далее). Фактически иностранцы находились в рабстве», — говорится в сообщении.

В ночь на 20 июня сотрудники ГКНБ нагрянули в цех с обыском. Они увидели ужасные условия содержания иностранцев, которые не отвечают элементарным санитарным требованиям.

Задержаны хозяйка цеха и участковый. Их водворили в ИВС ГКНБ.