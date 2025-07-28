Жители жилых комплексов на проспекте Айтматова остались отрезаны от выездов

Жители жилых комплексов «Фрунзе», Central Park и других на проспекте Чингиза Айтматова остались полностью отрезаны от выездов после ремонта улицы и открытия прогулочной дороги. Об этом они сообщили 24.kg.

По словам горожан, после ремонта для жителей открыт один выезд, но его закрыли. Теперь жильцы вынуждены стоять в огромных пробках, объезжая по улице Бакаева или через «Джал». Сегодня они обнаружили, что поворот налево с проспекта Масалиева на проспект Чингиза Айтматова также убрали.

Кроме того, чужие машины заставляют дворы. Жители недовольны прогулочной дорогой и несколько раз вызывали милицию из-за шума под окнами.

«Писали обращения, но нас не слышат. Наша жизнь в этом районе стала невыносима», — дополнили бишкекчане.

Ранее жители жилого комплекса «Парус», расположенного по проспекту Чингиза Айтматова, уже жаловались на отсутствие заезда к их дому.

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