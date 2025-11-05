11:08
Общество

Выезд и повторный въезд мигрантов в Россию не помогут обновить статус — МВД РФ

В МВД России проинформировали, когда мигрант считается уведомленным о включении в реестр контролируемых лиц.

Иностранный гражданин считается уведомленным о включении в реестр контролируемых лиц со дня размещения такой информации на сайте МВД России.

«Гражданин считается уведомленным о внесении сведений о нем в реестр со дня их размещения на официальном сайте МВД России», — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что часто иностранцы заблуждаются относительно возможности обновить свой миграционный статус и продлить разрешенный срок пребывания в стране, выехав, а потом повторно въехав в Россию.

Максимальный срок пребывания в России для иностранных граждан из безвизовых стран, не имеющих оснований для продления срока пребывания, составляет не более 90 дней в календарном году.

«Сведения о таких лицах подлежат включению в реестр», — отметили в миграционной службе.

Напомним, ранее в России принято 15 законов, направленных на борьбу с нелегальной миграцией. В частности, установлен механизм выдворения нелегальных мигрантов и создан реестр контролируемых лиц, которым запрещено находиться в стране.

В ноябре прошлого года правительство РФ приняло постановление «О проведении эксперимента по апробации правил и условий въезда в Российскую Федерацию и выезда из Российской Федерации иностранных граждан и лиц без гражданства». Краткая инструкция для намеревающихся отправиться в Россию на десяти разных языках содержится на портале «Госуслуги».

С 5 февраля в РФ начал действовать режим высылки нелегальных мигрантов. Иностранец, в отношении которого применяется режим высылки, подлежит включению в реестр контролируемых лиц до его выдворения (депортации или самостоятельного выезда) из государства либо до урегулирования правового положения на территории России.

А с 30 июня иностранцы, планирующие въезд в Россию, обязаны пройти регистрацию через мобильное приложение «Госуслуги RuID» и оформить электронную заявку не позднее чем за 72 часа до предполагаемой даты пересечения границы. Пилотный проект направлен на модернизацию и повышение эффективности процедур пересечения государственной границы РФ, и участие проходит на добровольной основе. Приложение RuID доступно для скачивания в App Store и Google Play.
