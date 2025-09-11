На проспекте Чингиза Айтматова планируется строительство надземного перехода

На проспекте Чингиза Айтматова планируется строительство надземного пешеходного перехода. Об этом сообщил на заседании парламента заместитель начальника ГУОБДД МВД Эмиль Жакыпов.

Так он ответил на высказывание депутата Марата Мураталиева о том, что участок протяженностью 2,5 километра выше Южной магистрали был отремонтирован, но там нет пешеходного перехода.

«Люди переходят дорогу, топчут цветы. Граждане вынуждены обходить такое расстояние, чтобы проводить ребенка в школу или детский сад», — добавил нардеп.

Эмиль Жакыпов ответил, что рассматривается строительство надземного пешеходного перехода.