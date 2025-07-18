Жители Бишкека жалуются на открытую канализацию на улице Гидростроитель

Жители Бишкека жалуются на открытую канализацию, отходы из которой сбрасываются в арыки. Из-за вони и неприятного запаха, исходящих от канализационных стоков, страдают более тысячи семей. Об этом 24.kg сообщил читатель.

По его словам, открытая канализация представляет не только санитарно-гигиеническую угрозу, но и негативно влияет на экологию.

«Мы неоднократно говорили об этой проблеме, сотрудники МТУ Аламедина приезжали, проводили очистительные работы, раскопали прилегающую территорию, но дальше этого дело не сдвинулось. Сегодня все канализационные стоки с мусором текут по открытым арыкам», — подчеркнул житель.

Также читатель отмечает, что на прилегающей территории невозможно дышать.

«Мы, жители этого района, обращаемся к мэру Бишкека Айбеку Джунушалиеву и главе Чуйской области с просьбой помочь решить нашу проблему», — сообщает читатель.

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