В Бишкеке жильцы многоквартирного дома уже сутки сидят без света

Жители многоквартирного дома в Бишкеке на улице Сагымбая Манасчи, 135 (ЖК «Чароит») сообщили 24.kg, что в их доме отключено электричество, и восстановить подачу не может ни одна электрокомпания — объект не значится ни в одной базе.

По словам очевидцев, свет отключили около 4.00. В процессе разбирательства жильцы выяснили, что из-за долгов, оставленных строительной и управляющей компаниями, дом до сих пор официально не передан ни в одну энергокомпанию, которая могла бы их обслужить.

«Дом заселен уже полтора года, но от застройщика и управляющей компании остались огромные долги — за газ, электричество и другие вопросы, которые должны были решить еще при сдаче дома в эксплуатацию. Все это тянется годами. Представители строительной и управляющей компаний скрываются — в офисе никого, трубку не берут, на сообщения не отвечают», — рассказали жильцы.

Они просят власти и профильные службы вмешаться в ситуацию.

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