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У памятника Курманджан датке вновь ярмарка. Торговцы опять уничтожают газоны

У памятника Курманджан датке в Бишкеке открылась очередная ярмарка, и торговцы опять уничтожают газоны. Об этом 24.kg сообщил читатель.

По его словам, торговцы разложили шатры прямо на зеленых насаждениях.

«Не прошло и месяца с предпоследней ярмарки — и опять та же картина. Торговцы раскладывают свои товары и прочие принадлежности прямо на газоны, уничтожая их», — написал горожанин.

Напомним, бишкекчане уже жаловались на то, что участники ярмарки портят зеленые насаждения. Тогда сотрудники мэрии провели с торговцами разъяснительные беседы и попросили их навести порядок.

24.kg
Фото 24.kg

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