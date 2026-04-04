Мэрия ответила на жалобы жителей из-за стихийной парковки в Свердловском районе

Пресс-служба мэрии Бишкека сообщила, что муниципальные службы совершили выезд на место по жалобе жителей Свердловского района на самовольную парковку сотрудников компании «Шоро» на улице Абдыкадырова.

По результатам проверки выяснилось, что на указанной территории осуществляется остановка транспортных средств, включая автомобили жителей района. Представители компании сообщили, что уже поданы документы на получение аренды под парковку.

Что касается соблюдения санитарных норм, пеший обход территории, проведенный специалистами, не выявил фактов выброса мусора. Сотрудники МТУ № 303 направили письменное уведомление компании о необходимости проведения субботников и регулярного сбора мусора.

Кроме того, отмечается, что компания «Шоро» использует твердое топливо (уголь) и располагает всеми необходимыми документами: сертификат соответствия, выданный Нарынским центром испытаний, сертификации и метрологии ЦСМ при Министерстве экономики и коммерции КР, а также «эко-паспорт», выданный Министерством природы КР.

Мэрия Бишкека продолжает мониторинг ситуации и напоминает о важности соблюдения правил благоустройства и санитарных норм на территории города.