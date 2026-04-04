Мэрия ответила на жалобы жителей из-за стихийной парковки в Свердловском районе

Пресс-служба мэрии Бишкека сообщила, что муниципальные службы совершили выезд на место по жалобе жителей Свердловского района на самовольную парковку сотрудников компании «Шоро» на улице Абдыкадырова. 

Читайте по теме
Сотрудники одной из компаний в Бишкеке устроили стихийную парковку на газонах

По результатам проверки выяснилось, что на указанной территории осуществляется остановка транспортных средств, включая автомобили жителей района. Представители компании сообщили, что уже поданы документы на получение аренды под парковку.

Что касается соблюдения санитарных норм, пеший обход территории, проведенный специалистами, не выявил фактов выброса мусора. Сотрудники МТУ № 303 направили письменное уведомление компании о необходимости проведения субботников и регулярного сбора мусора.

Кроме того, отмечается, что компания «Шоро» использует твердое топливо (уголь) и располагает всеми необходимыми документами: сертификат соответствия, выданный Нарынским центром испытаний, сертификации и метрологии ЦСМ при Министерстве экономики и коммерции КР, а также «эко-паспорт», выданный Министерством природы КР.

Мэрия Бишкека продолжает мониторинг ситуации и напоминает о важности соблюдения правил благоустройства и санитарных норм на территории города.
Материалы по теме
До внедрения новой системы тариф на парковки в Бишкеке останется прежним
Сотрудники одной из компаний в Бишкеке устроили стихийную парковку на газонах
Мэрия Бишкека отреагировала на жалобы о вытоптанном газоне в микрорайоне «Улан»
Сборы с парковок в Бишкеке с QR-кодами бьют рекорды
Тариф повысили. Почасовую оплату парковок в Бишкеке утвердил горкенеш
Все больше муниципальных парковок с QR-кодами появляется на улицах Бишкека
Бардак на парковках: в Бишкеке за полдня выписали десятки штрафов
В Бишкеке в сквере микрорайона «Улан» вытаптывают газон и ломают деревья
В Бишкеке появились странные «площадки-бесполезники». Ответ мэрии
Заплатил частнику и искал авто сам. Бишкекчанин раскритиковал эвакуацию
Сотрудники одной из&nbsp;компаний в&nbsp;Бишкеке устроили стихийную парковку на&nbsp;газонах Сотрудники одной из компаний в Бишкеке устроили стихийную парковку на газонах
Жители &laquo;Ак‑Орго&raquo; жалуются на&nbsp;дым и&nbsp;загрязнение воздуха от&nbsp;частной медресе Жители «Ак‑Орго» жалуются на дым и загрязнение воздуха от частной медресе
На&nbsp;фронтоне Русского драматического театра восстановили отвалившиеся буквы На фронтоне Русского драматического театра восстановили отвалившиеся буквы
Обрезка деревьев на&nbsp;улице Боконбаева возмутила бишкекчан Обрезка деревьев на улице Боконбаева возмутила бишкекчан
Бизнес
Впервые в&nbsp;Кыргызстане: оформите ипотеку онлайн за&nbsp;пару кликов Впервые в Кыргызстане: оформите ипотеку онлайн за пару кликов
Большая паника. Как война на&nbsp;Ближнем Востоке трясет мировой топливный рынок Большая паника. Как война на Ближнем Востоке трясет мировой топливный рынок
Стартуй с&nbsp;выгодой: 330 сомов вместо 450&nbsp;на &laquo;МегаБезлимит&raquo; Стартуй с выгодой: 330 сомов вместо 450 на «МегаБезлимит»
BAKAI Store запускает акцию: получите кешбэк 10&nbsp;процентов на&nbsp;первую покупку BAKAI Store запускает акцию: получите кешбэк 10 процентов на первую покупку
6 апреля, понедельник
08:11
Соглашение с Италией о поощрении и защите инвестиций ратифицировали власти КР Соглашение с Италией о поощрении и защите инвестиций ра...
07:53
Объявлен тендер на разработку проекта нового бассейна Дворца спорта в Бишкеке
07:50
В Бишкеке задержан призер чемпионатов Азии по борьбе: вел себя агрессивно
07:43
В Китае произошло землетрясение магнитудой 5, оно ощущалось в Кыргызстане
00:15
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
5 апреля, воскресенье
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 6 апреля: дожди
19:27
Католики мира празднуют Пасху. Папа Римский призвал всех воюющих сложить оружие
19:00
Афиша Бишкека на неделю: выставки, органная музыка и европейское кино
18:30
6 апреля: где в Бишкеке и регионах отключат свет
17:36
Атака на Иран. США уничтожили в ИРИ два своих транспортных самолета