19:26
USD 87.45
EUR 100.53
RUB 1.07
Агент 024

В Бишкеке в сквере микрорайона «Улан» вытаптывают газон и ломают деревья

Жители микрорайона «Улан» в Бишкеке обеспокоены состоянием сквера на пересечении улиц Ахунбаева и 7 Апреля. По их словам, дети и взрослые вытаптывают газон и повреждают саженцы.

Как отмечают горожане, зеленая зона уже начала терять внешний вид, а при сохранении ситуации к лету от газона может практически ничего не остаться.

«Может, нужно огородить территорию, потому что летом вообще ничего не останется от зеленой зоны?» — предложили местные жители.

По их информации, обращение с просьбой принять меры уже направили в мэрию. Люди надеются, что городские службы отреагируют и помогут сохранить сквер.

Вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp по номеру 0555312024.
Ссылка: https://24.kg/agent_024/367982/
просмотров: 229
Версия для печати
30 марта, понедельник
19:23
Бишкекчан приглашают на юбилейную выставку художника Сабиджана Бабаджанова Бишкекчан приглашают на юбилейную выставку художника Са...
19:07
В СБНОН КР показали, как уничтожают вещдоки в виде наркотиков и прекурсоров
19:00
В Бишкеке в сквере микрорайона «Улан» вытаптывают газон и ломают деревья
18:57
ГУУР МВД КР: Не верьте тем, кто предлагает работу в Великобритании за деньги
18:40
Жители села Бактуу-Долоноту жалуются на грязную питьевую воду