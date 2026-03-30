В Бишкеке в сквере микрорайона «Улан» вытаптывают газон и ломают деревья

Жители микрорайона «Улан» в Бишкеке обеспокоены состоянием сквера на пересечении улиц Ахунбаева и 7 Апреля. По их словам, дети и взрослые вытаптывают газон и повреждают саженцы.

Как отмечают горожане, зеленая зона уже начала терять внешний вид, а при сохранении ситуации к лету от газона может практически ничего не остаться.

По их информации, обращение с просьбой принять меры уже направили в мэрию. Люди надеются, что городские службы отреагируют и помогут сохранить сквер.

Вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp по номеру 0555312024.