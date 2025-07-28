Это столица? Почему мэрия Бишкека не восстанавливает газоны после ремонта дорог

Городские службы проводят ремонт дорог и это хорошо, но почему они не восстанавливают зеленые зоны и газоны, обратился с вопросом в редакцию 24.kg житель Бишкека.

По его словам, куда ни глянь, всюду уничтоженные не только деревья и кустарники, но даже трава.

«Дышать нечем. Мало того, что воздух в городе загазован из-за чрезмерного автопотока, так еще и «легкие» вдоль проезжей части практически уничтожены. Почему мэрия не восстанавливает зеленые насаждения. Что за бесчеловечный эксперимент над нами и нашими детьми устроили чиновники? Неужели у них нет ни детей, ни внуков, ни престарелых родителей», — возмутился он.

По его словам, к примеру, еще год назад закончили ремонт здания Минкультуры, вокруг которого было много сирени, других кустарников и деревьев, и цветы, но их вырубили. Теперь там пыль и бетон, и неухоженная территория.

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