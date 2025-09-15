13:15
Агент 024

Бишкекчанин просит муниципальную инспекцию наказать торговцев за порчу газона

Бишкекчанин просит муниципальную инспекцию наказать торговцев за порчу газона в центре столицы. Он прислал фото в редакцию.

«Вышел на остановке у кинотеатра «Ала-Тоо» и что вижу? Прямо на траву кто-то впихнул свой ларек, а потом мы удивляемся, что все клумбы чахнут», — написал горожанин.

По его словам, муниципальная инспекция мэрии города должна найти владельца торгового лотка и строго наказать.

«Пусть его заставят высадить десять саженцев и ухаживать за ними. Иначе деревья тоже помрут», — считает бишкекчанин.

