Бишкекчанин жалуется на парковку на газоне и самовольный барьер

Фото читателей. Парковка на газонах 3-го микрорайона

Житель Бишкека пожаловался на незаконную парковку автомобилей на газоне и тротуаре в 3-м микрорайоне возле дома № 10.

По его словам, из-за постоянной парковки авто газон в этом месте почти уничтожен.

«Здесь газона уже нет, потому что все изъездили машины. Ночью стоят по пять-шесть автомобилей», — рассказал горожанин. 

Он также отметил, что машины паркуют не только на месте бывшего газона, но и на тротуаре, из-за чего пешеходам становится сложнее проходить.

По словам мужчины, жители близлежащих домов установили парковочный ограничитель, который регулирует въезд автомобилей. Но, как утверждает бишкекчанин, ночью они сами ставят машины на газон, а днем вновь поднимают барьер.

«Получается, это их личная стоянка и у каждого есть ключи?» — задается вопросом он.

Еще горожанин интересуется, законно ли устанавливать такие ограничители и парковаться на газонах и тротуарах.

