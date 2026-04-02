Сотрудники одной из компаний в Бишкеке устроили стихийную парковку на газонах

Жители Свердловского района Бишкека обратились к властям и СМИ с жалобой на самовольную парковку сотрудников компании «Шоро» на газонах на улице Абдыкадырова, которая разрушает зеленые зоны и создает антисанитарные условия.

По словам местных жителей, сотрудники компании ежедневно оставляют автомобили на газонах, полностью уничтожая зеленые насаждения, разрушая почвенный слой и превращая территорию в стихийную стоянку.

В прошлом году компания под предлогом «восстановления газона» сняла верхний слой грунта, установила ворота и фактически подготовила площадку под постоянную парковку, что вызывает вопросы о законности таких действий.

Жители отмечают, что деревья переломаны, кусты выкорчеваны, а на земле остаются мусор, пластиковые бутылки и бытовые отходы. Нередки случаи нарушения санитарных норм: на территории справляют нужду, что делает место небезопасным для детей, которые вынуждены играть в грязи и пыли.

По словам местных жителей, борьба с самовольной парковкой и экологическим ущербом длится уже много лет. Они также жалуются на шум работающих техник, выбросы черного дыма, пыль и ухудшение экологической обстановки на улице.

«Компания, которая должна быть примером для городских предприятий, фактически стала крупнейшим источником вреда для района, игнорируя просьбы жителей и нормы благоустройства», — заявляют жители Свердловского района.

Местные жители призывают соответствующие службы обратить внимание на проблему и принять меры для восстановления газонов, соблюдения санитарных норм и прекращения незаконной парковки.

Вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp по номеру 0555312024.