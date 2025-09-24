15:13
USD 87.45
EUR 103.22
RUB 1.05
Агент 024

Газон на проспекте Чуй трижды разрушен из-за строительных работ

Газон, который несколько раз пытались восстановить в этом году в районе «1000 мелочей» и «Детского мира», снова разрушен из-за строительных работ. Об этом 24.kg сообщили жители района.

По словам горожан, весной газон не взошел из-за несвоевременно подготовленной ирригационной системы. Позднее, когда полив наладили, семена съели птицы. Третья попытка была успешной — газон начал зеленеть, однако его разрушили работы по обновлению тротуара: брусчатку заменили асфальтом.

Сейчас, по словам жителей, газон вновь пострадал — в районе меняют ночное освещение с прокладкой кабеля под землю. Люди возмущены, что работы ведутся несогласованно, что приводит к разрушению озеленения и пустой трате бюджетных средств.

«Неужели нельзя было сделать все последовательно — сначала тротуар, потом освещение и лишь после этого газон?» — недоумевают бишкекчане.

