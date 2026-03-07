Стоянка автомобилей на газонах и тротуарах Бишкека

Жители Бишкека возмущены хаотичной парковкой автомобилей во дворах и на улицах города. По словам горожан, некоторые водители, приобретая автомобиль, забывают об элементарном уважении к окружающим и городской инфраструктуре, оставляя машины где угодно — на газонах, тротуарах и прямо у перекрестков.

Так, на улице Тыныстанова, 213 автомобили регулярно паркуют в местах, предназначенных для пешеходов.

Фото читателей

Фото читателей

Похожая ситуация наблюдается и на пересечении улиц Тимирязева и Чокморова — здесь водители оставляют машины прямо на газонах, повреждая зеленые насаждения.Еще одна проблемная точка — пересечение улицы Московской и Байтика Баатыра.А некоторые умудряются парковать своих «коней» прямо на тротуаре. Пример, улица Ахунбаева.Горожане призывают водителей соблюдать правила парковки и уважать общественные пространства. Они также надеются, что городские службы и сотрудники дорожной инспекции обратят внимание на проблему и усилят контроль на подобных участках.

