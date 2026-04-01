Мэрия Бишкека отреагировала на жалобы о вытоптанном газоне в микрорайоне «Улан»

В Бишкеке муниципальная инспекция отреагировала на жалобы жителей микрорайона «Улан» о повреждении газона и саженцев в местном сквере.

По данным пресс-службы мэрии, муниципальному предприятию «Бишкекзеленстрой» выдано предписание установить ограничительные ленты и предупреждающие таблички «По газонам не ходить».

Напомним, ранее жители сообщали, что в сквере на пересечении улиц Ахунбаева и 7 Апреля дети и взрослые вытаптывают газон, а также ломают молодые деревья. Власти намерены принять меры для сохранения зеленой зоны.