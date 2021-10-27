Выброс мусора. Свалку в Бишкеке уберут сотрудники МП «Тазалык», а не нарушитель

Мусор возле Восточного Большого Чуйского канала уберут сотрудники МП «Тазалык». Об этом 24.kg сообщили в мэрии Бишкека.

Они уточнили, что территория, где образовалась свалка, не относится к столице.

В этом районе совместно с МТУ № 6 установили баннер о запрете выброса мусора в неположенном месте.

Фото мэрии Бишкека. Баннер о недопущении выброса мусора в неустановленных местах

Напомним, в конце сентября читатели прислали фотографии с фактами незаконного выброса мусора. В начале октября в мэрии столицы сказали, что нарушителя нашли и оштрафовали, однако свалку так и не убрали.



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