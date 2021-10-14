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Агент 024

Езда по встречке. На улице Шопокова сразу два водителя нарушили ПДД

Читатели 24.kg присылают видео с нарушителями Правил дорожного движения.

На перекрестке улиц Боконбаева и Шопокова на полосу встречного движения выехали сразу два водителя.

Еще один нарушитель ехал по улице Абая в сторону Медерова. «Выехал на встречку, съехал на обочину, чтобы пропустить машины, опять поехал против движения. Для таких закон не писан, и из-за таких случается большая часть ДТП», — написал очевидец.

Чтобы стать «агентом 024», вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp или Telegram по номеру 0555312024.
Ссылка: https://24.kg/agent_024/210368/
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