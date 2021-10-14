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Агент 024

Как нам быть? Жители дачных поселков в Кыргызстане хотят голосовать, но не могут

Жители дачных поселков в Кыргызстане хотят голосовать, но не могут из-за отсутствия прописки. Об этом 24.kg сообщил читатель.

«До 2016 года действовало положение, разрешающее прописку на даче. С 2016-го оно аннулировано. Люди живут и не могут прописаться в своей собственной даче. Как жители дачных поселков могут голосовать? Как нам быть?» — спрашивает он.

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Напомним, выборы в Жогорку Кенеш назначены на 28 ноября.

Граждане до 12 ноября включительно могут проверить себя в списке и, если обнаружили неточность, внести исправления до 13 ноября.

Уточнить себя можно либо на сайте www.tizme.gov.kg, либо позвонить на короткий номер 119 и отправить свои ПИН-код.

Чтобы стать «агентом 024», вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp или Telegram по номеру 0555312024.
Ссылка: https://24.kg/agent_024/210325/
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