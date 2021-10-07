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Агент 024

Бишкекчанин заплатит штраф за выброс мусора. На свалке нашли его документы

В отношении жителя Бишкека, выбросившего в неположенном месте мусор, составлен протокол Кодекса о нарушениях. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе мэрии.

По информации санитарно-экологической инспекции, горожанин А.К. должен оплатить штраф на сумму 7,5 тысячи сомов.

Мужчину нашли благодаря выписке из банка о графике погашения кредита на его имя, которая оказалась среди мусора.

Напомним, ранее бишкекчанин сообщил о факте незаконного выброса мусора.

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Ссылка: https://24.kg/agent_024/209543/
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