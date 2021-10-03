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Агент 024

Грязный Бишкек. На улице Тыныстанова вместо мусорных баков появилась свалка

В Бишкеке на улице Тыныстанова практически на пешеходном переходе стояли мусорные баки. Теперь их убрали, но свалка отходов осталась. Об этом сообщил читатель 24.kg.

«Это хорошо, что баки перенесли в другое место. Они стояли в нескольких метрах от детсада. Здесь постоянно тусовались бомжи, бездобные собаки разносили пищевые отходы по району. Теперь баков нет, но жильцы близлежащих домов по привычке бросают пакеты с мусором прямо на проезжую часть. Кто должен за этим следить?» — интересуется он.

По словам горожанина, МП «Тазалык» должно отреагировать — повесить уведомление о недопустимости организации стихийной свалки.

«Многие жалуются, что в столице грязно. Но мусор не падает с неба. Сорим мы сами, жители», — резюмировал он.

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Ссылка: https://24.kg/agent_024/209090/
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