18:51
USD 87.45
EUR 101.70
RUB 1.09
Общество

Садыр Жапаров открыл учебно-тренировочный центр спецподразделения «Альфа»

Президент Садыр Жапаров в ходе рабочей поездки в Джалал-Абадскую область принял участие в церемонии открытия нового учебно-тренировочного центра специального подразделения «Альфа» ГКНБ. Об этом сообщили в пресс-службе главы государства.

Садыр Жапаров напомнил, что спецслужба по борьбе с терроризмом была создана 27 октября 1992 года и с тех пор подразделение «Альфа» успешно выполняет особо сложные и ответственные задачи.

«В августе—ноябре 1999 года бойцы «Альфы» участвовали в операции по уничтожению международных бандформирований, проникших в Баткенскую область. Они освободили заложников и обеспечили безопасность военнослужащих. Подразделение действовало профессионально и самоотверженно в горной местности», — отметил Садыр Жапаров.

Президент подчеркнул, что спецназ «Альфа» обладает большим опытом борьбы с терроризмом, экстремизмом и организованной преступностью, неоднократно проводил операции по задержанию лидеров террористических группировок и наркосиндикатов.

По словам главы государства, строительство нового учебно-тренировочного центра началось в начале 2025 года по инициативе руководства ГКНБ. Центр оснащен современным оборудованием и предназначен не только для бойцов «Альфы», но и для сотрудников силовых структур и органов гражданской обороны региона.

Садыр Жапаров ознакомился с инфраструктурой центра, наблюдал за тактическими учениями по ликвидации условных террористов и освобождению заложников, а также посетил стрельбище, где бойцы продемонстрировали навыки работы с FPV-дронами.

Президент отметил высокий уровень подготовки подразделения и современное техническое оснащение центра.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/348712/
просмотров: 548
Версия для печати
Материалы по теме
Здание галереи искусств в Нарыне возвращено государству
Вице-мэр Таш-Кумыра задержан за махинации с землей
Делегация ГКНБ приняла участие в конференции СНГ по противодействию терроризму
Источники: ГКНБ задержал правозащитницу Динару Назаркулову
ГКНБ в Бишкеке задержал правозащитницу, вымогавшую $50 тысяч
В Майлуу-Суу у бывшего милиционера нашли арсенал оружия и тысячу патронов
ГКНБ вернул государству незаконно приватизированные объекты в Каинды
Выявлены грубые нарушения при строительстве жилого комплекса «Мадина резиденс»
Бизнесмен в Оше использовал форму прокурора, чтобы избежать штрафов
Камчыбек Ташиев принял участие в заседании Совета руководителей спецслужб СНГ
Популярные новости
В&nbsp;Кыргызстане зарегистрировано третье за&nbsp;сутки землетрясение В Кыргызстане зарегистрировано третье за сутки землетрясение
ГКНБ в&nbsp;Бишкеке задержал правозащитницу, вымогавшую $50 тысяч ГКНБ в Бишкеке задержал правозащитницу, вымогавшую $50 тысяч
Что обещают синоптики в&nbsp;начале недели в&nbsp;Бишкеке. Прогноз погоды на&nbsp;27-29 октября Что обещают синоптики в начале недели в Бишкеке. Прогноз погоды на 27-29 октября
У&nbsp;каждого пятого ребенка в&nbsp;Кыргызстане повышен уровень свинца в&nbsp;крови&nbsp;&mdash; анализ У каждого пятого ребенка в Кыргызстане повышен уровень свинца в крови — анализ
Бизнес
&laquo;Тойбосс&raquo; расширяет производство и&nbsp;укрепляет продовольственную безопасность «Тойбосс» расширяет производство и укрепляет продовольственную безопасность
Больше интернета и&nbsp;возможностей в&nbsp;новом тарифе Beeline &laquo;Это 80&nbsp;GB&raquo; Больше интернета и возможностей в новом тарифе Beeline «Это 80 GB»
Переводы из&nbsp;России в&nbsp;&laquo;Мой&nbsp;О!&raquo; и&nbsp;O!Store&nbsp;&mdash; моментально, удобно и&nbsp;без комиссии Переводы из России в «Мой О!» и O!Store — моментально, удобно и без комиссии
KICB поддержал создание первого высокотехнологичного госпиталя в&nbsp;Нарыне KICB поддержал создание первого высокотехнологичного госпиталя в Нарыне
27 октября, понедельник
18:30
28 октября: где в Бишкеке и регионах отключат свет 28 октября: где в Бишкеке и регионах отключат свет
18:14
Нацбанк КР ужесточает контроль за ценами и монополиями в банковской сфере
17:56
Amirchik в разговоре с Собчак сделал «каминг-аут». Это не то, о чем вы подумали
17:52
Садыр Жапаров открыл учебно-тренировочный центр спецподразделения «Альфа»
17:30
В Кыргызстане снижается охват профпрививками детей против полиомиелита