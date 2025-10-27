Садыр Жапаров открыл учебно-тренировочный центр спецподразделения «Альфа»

Президент Садыр Жапаров в ходе рабочей поездки в Джалал-Абадскую область принял участие в церемонии открытия нового учебно-тренировочного центра специального подразделения «Альфа» ГКНБ. Об этом сообщили в пресс-службе главы государства.
Садыр Жапаров напомнил, что спецслужба по борьбе с терроризмом была создана 27 октября 1992 года и с тех пор подразделение «Альфа» успешно выполняет особо сложные и ответственные задачи.
Президент подчеркнул, что спецназ «Альфа» обладает большим опытом борьбы с терроризмом, экстремизмом и организованной преступностью, неоднократно проводил операции по задержанию лидеров террористических группировок и наркосиндикатов.
По словам главы государства, строительство нового учебно-тренировочного центра началось в начале 2025 года по инициативе руководства ГКНБ. Центр оснащен современным оборудованием и предназначен не только для бойцов «Альфы», но и для сотрудников силовых структур и органов гражданской обороны региона.
Президент отметил высокий уровень подготовки подразделения и современное техническое оснащение центра.