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Агент 024

Арык вдоль Южной магистрали засыпан камнями

Арык вдоль Южной магистрали засыпан камнями. Видео 24.kg прислал читатель.

«Вот так выглядит северная сторона Южной магистрали возле 10-го микрорайона. Вся арычная система завалена камнями, заросла травой. Ближе к мосту через реку Ала-Арчу склоны выложены камнем, но по какой-то неведомой причине эту работу забросили и продолжения не видно», — сообщил он.

Читатель интересуется, зачем мэрия тратила деньги на ирригационные лотки, когда они ведут в никуда и полива там быть не может?

Чтобы стать «агентом 024», вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp или Telegram по номеру 0555312024.
Ссылка: https://24.kg/agent_024/206485/
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