Арык вдоль Южной магистрали засыпан камнями. Видео 24.kg прислал читатель.

«Вот так выглядит северная сторона Южной магистрали возле 10-го микрорайона. Вся арычная система завалена камнями, заросла травой. Ближе к мосту через реку Ала-Арчу склоны выложены камнем, но по какой-то неведомой причине эту работу забросили и продолжения не видно», — сообщил он.

Читатель интересуется, зачем мэрия тратила деньги на ирригационные лотки, когда они ведут в никуда и полива там быть не может?

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