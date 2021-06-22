В Каинды мусор не вывозят неделями. Об этом 24.kg сообщил читатель.

«Коммунальные службы не стараются работать. Баки для отходов просто ужасные, мусор не вывозят по несколько недель, это уже стало нормой. Собаки растаскивают, ветер разносит», — написал он.

Пользователи соцсетей также сообщают, что мусорные баки переполнены.

«Нашему городку срочно нужны герои и команда «Тазалык». Иначе наступит мусорный апокалипсис», — написала местная жительница Алия Мова.

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