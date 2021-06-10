В Бишкеке мошенник обманул граждан Шри-Ланки на $50 тысяч. Им некуда идти

Мошенник обманул пятерых граждан Шри-Ланки в Бишкеке. Об этом сообщают пользователи Twitter.

По словам иностранцев, в феврале текущего года некий мужчина пообещал им визу в Канаду, выманил в Бишкек, взял $50 тысяч и пропал. С тех пор у них нет денег и жилья.

«Мы с товарищем случайно познакомились с ними, с марта по мере возможности помогаем. Нашли квартиру, обеспечили продуктами. Написали заявление в милицию от их имени, но вот органы не могут найти того мошенника. Эти люди не горят желанием возвращаться домой, потому что там их притесняют буддисты, к тому же перед отъездом они набрали кучу долгов, ситуация критическая. Однако двоим из пятерых беженцев удалось уехать на родину», — написал бишкекчанин.

Фото Twitter/beshtash. Гражданин из Шри-Ланки

Пользователь подчеркивает, что один из иностранцев страдает сахарным диабетом, на фоне стресса не встает с постели и не ест. Сегодня утром врачи скорой помощи стабилизировали его состояние.

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