В селе Бир-Булак два дня назад пропало цифровое телевещание

В селе Бир-Булак Чуйской области два дня назад пропал телевизионный сигнал «Санарип». Об этом 24.kg сообщил читатель.

«Сегодня утром сигнал появился на пять минут и исчез окончательно. Я думал, что-то с антенной, но люди говорят, что, наверное, не работает телекомовский передатчик в нашем районе. Но куда звонить, непонятно. Будто это никому не надо», — написал он.

Отметим, ранее жители Каинды также жаловались на отсутствие ТВ-сигнала. Позже в РПО РМТР ответили, что с 22 по 25 марта из-за обширных повреждений цифрового автоматического телевизионного ретранслятора ТВ-сигнал отсутствовал.

Чтобы стать «агентом 024», вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp или Telegram по номеру 0555312024.