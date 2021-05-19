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Сюжет: Чудаки парковки

Чудаки парковки. Возле бишкекской гимназии машины ставят на остановке и тротуаре

Читатели присылают на WhatsApp и Telegram 24.kg фотографии и видео с нарушителями правил парковки.

«Возле школы-гимназии № 29 такая картина каждый раз, когда у них соревнования. Паркуются и на остановке, и на тротуаре», — написал автор снимков.

Рядом с Домом правительства на улице Орозбекова припарковали автомобиль на встречной полосе вторым рядом. Водитель мало того, что нарушил ПДД, так еще и мешает проезду.

Volkswagen Tiguan припарковали на тротуаре на перекрестке улиц Токтогула и Тыныстанова. Пешеходам пришлось обходить его по проезжей части.

читателя 24.kg
Фото читателя 24.kg. Чудаки парковки

«На перекрестке улиц Тыныстанова и Фрунзе машину оставили на повороте. Занял почти всю полосу, пришлось выехать на встречку. Хорошо, что там никто не ехал в тот момент», — написал читатель.

читателя 24.kg
Фото читателя 24.kg. Чудаки парковки

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Ссылка: https://24.kg/agent_024/194486/
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