Чудаки парковки. Бишкекчанин просит навести порядок возле Восточного автовокзала

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На улице Байтика Баатыра грузовой бус припарковали между деревьями на тротуаре.

Фото читателя 24.kg. Чудаки парковки

Тоже на улице Байтика Батыра «Тойота» заехала на велодорожку.

Фото читателя 24.kg. Чудаки парковки

«Когда уже порядок приведут возле Восточного автовокзала? В три ряда уже паркуют. Беспредел!» — написал автор снимка.

Фото читателя 24.kg. Чудаки парковки

«Водитель оставил авто и не давал выехать другим автомобилям на Жибек Жолу/Буденного», — отметил очевидец.

Фото читателя 24.kg. Чудаки парковки

На Джунусалиева в неположенном месте оставляют машины постоянно. «Кто-то облюбовал место для машины. Хотя можно и на обочине поставить авто, место есть», — написал читатель.

Фото читателя 24.kg. Чудаки парковки

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