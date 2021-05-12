Чудаки парковки. Бишкекчанин просит навести порядок возле Восточного автовокзала

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На улице Байтика Баатыра грузовой бус припарковали между деревьями на тротуаре.
Тоже на улице Байтика Батыра «Тойота» заехала на велодорожку.
«Когда уже порядок приведут возле Восточного автовокзала? В три ряда уже паркуют. Беспредел!» — написал автор снимка.
«Водитель оставил авто и не давал выехать другим автомобилям на Жибек Жолу/Буденного», — отметил очевидец.
На Джунусалиева в неположенном месте оставляют машины постоянно. «Кто-то облюбовал место для машины. Хотя можно и на обочине поставить авто, место есть», — написал читатель.
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