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Агент 024
Сюжет: Чудаки парковки

Чудаки парковки. Бишкекчанин просит навести порядок возле Восточного автовокзала

Читатели присылают на WhatsApp и Telegram 24.kg фотографии и видео с нарушителями правил парковки.

На улице Байтика Баатыра грузовой бус припарковали между деревьями на тротуаре.

читателя 24.kg
Фото читателя 24.kg. Чудаки парковки

Тоже на улице Байтика Батыра «Тойота» заехала на велодорожку.

читателя 24.kg
Фото читателя 24.kg. Чудаки парковки

«Когда уже порядок приведут возле Восточного автовокзала? В три ряда уже паркуют. Беспредел!» — написал автор снимка.

читателя 24.kg
Фото читателя 24.kg. Чудаки парковки

«Водитель оставил авто и не давал выехать другим автомобилям на Жибек Жолу/Буденного», — отметил очевидец.

читателя 24.kg
Фото читателя 24.kg. Чудаки парковки

На Джунусалиева в неположенном месте оставляют машины постоянно. «Кто-то облюбовал место для машины. Хотя можно и на обочине поставить авто, место есть», — написал читатель.

читателя 24.kg
Фото читателя 24.kg. Чудаки парковки

Чтобы стать «агентом 024», вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp или Telegram по номеру 0555312024.
Ссылка: https://24.kg/agent_024/193813/
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