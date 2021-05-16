Мгновения жизни. Маковые поля у Бишкека и Чон-Кемин

В Кыргызстане стоит прекрасная погода, что позволяет многим наконец-то заняться поездками по республике. Кто-то едет по делам в регионы, кто-то просто выбирается на природу. Но именно они становятся авторами и помогают создавать нашу рубрику.

Начнем наше фотопутешествие с пригородов Бишкека. Эрик Абдрахманов сделал несколько снимков гор в районе Чон-Таша.

Наш постоянный автор Владислав Ногай продолжает радовать фотографиями, сделанными во время своих выездов на природу. Такую красоту он запечатлел рядом с Бишкеком.

Теперь же двинемся на восток. Николай Фаустов продолжает делиться архивными фотографиями. На этот раз он показал Чон-Кемин 2017 года.

На Иссык-Куле вместе с Василием Павловым посетим его родной район — Джети-Огузский.

Перебираемся на юг Кыргызстана. Фотографии в Узгенском районе сделал Мирбек Муратов.

Еще дальше на юг — в Кадамджайский район — позвала нас Барчинай Закиряева. Она сделала фотографии у села Охна.

Надеемся, работы наших авторов вам понравились. Кстати, стать одним из них и рассказать о своих любимых местах в Кыргызстане может любой желающий.

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Обязательно укажите свои имя и фамилию либо автора, если снимок или видео не ваши, и место, где их сделали. Если с этим связаны какие-то интересные истории или воспоминания, обязательно напишите.

Подборки самых интересных фотографий и видео мы публикуем по воскресеньям на сайте 24.kg.