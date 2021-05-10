Кыргызстанец просит увеличить количество авиарейсов Бишкек — Джалал-Абад. Об этом они сообщил на WhatsApp 24.kg.

По его словам, рейсы совершаются только раз в неделю. «Скупают их за неделю вперед, и информация, что мало пассажиров, — это бред. В Ош, например, четыре-пять рейсов в сутки», — написал он.

Он просит организовать хотя бы два полета в неделю.

«Билеты в Джалал-Абад стоят свыше 4 тысяч сомов, почти в два раза дороже, чем в Ош. Я не знаю, может, специально так делают. Лететь через южную столицу с малолетними очень трудно», — написал он.

Как отметил читатель, за жену с тремя малолетними детьми он заплатил 13 тысяч сомов.

Чтобы стать «агентом 024», вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp или Telegram по номеру 0555312024.