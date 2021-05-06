Жители 6-го микрорайона Бишкека просят проверить законность торговых павильонов

Жители 6-го микрорайона просят убрать торговые павильоны напротив домов № 17, 18, 19. Они написали на WhatsApp 24.kg.

«Вокруг этих ларьков кругом мусор и антисанитария, поливочные лотки забиты мусором. Рядом находятся детский садик № 85 и средняя школа № 56. А в магазинах продают спиртное и сигареты», — написал читатель.

«Кто вообще выдает подобные разрешения на установку этих ларьков в зеленой зоне в неположенном месте? Когда наведут порядок городские, районные власти, уберут мусор, проведут соответствующие работы по благоустройству и восстановлению зеленых насаждений и газона вдоль поливочного лотка?» — спрашивает житель.

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