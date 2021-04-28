Жители Бишкека вновь жалуются на стихийных торговцев возле Ошского рынка

Жители Бишкека жалуются на стихийных торговцев на улице Кулиева возле Ошского рынка. Фото 24.kg прислал читатель.

Продавцы стоят на проезжей части, мешая транспорту, а также подвергая опасности покупателей.

Фото читателя 24.kg. Стихийная торговля

Ранее в Патрульной службе милиции сообщали, что регулярно проводятся разъяснительные и профилактические мероприятия в отношении граждан (стихийных торговцев) вокруг Ошского рынка. А продавцы неоднократно выходили на митинги с требованием дать им работать.

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