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Агент 024

Жители Бишкека вновь жалуются на стихийных торговцев возле Ошского рынка

Жители Бишкека жалуются на стихийных торговцев на улице Кулиева возле Ошского рынка. Фото 24.kg прислал читатель.

Продавцы стоят на проезжей части, мешая транспорту, а также подвергая опасности покупателей.

читателя 24.kg
Фото читателя 24.kg. Стихийная торговля

Ранее в Патрульной службе милиции сообщали, что регулярно проводятся разъяснительные и профилактические мероприятия в отношении граждан (стихийных торговцев) вокруг Ошского рынка. А продавцы неоднократно выходили на митинги с требованием дать им работать.

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Ссылка: https://24.kg/agent_024/191875/
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