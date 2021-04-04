Мгновения жизни. Горы и окрестности Бишкека

На дворе выходные, значит, мы вновь с помощью наших авторов отправляемся в прогулку по нашему красивому Кыргызстану.

Начнем в Бишкеке. Но еще зимнем, февральском, таком, как его увидела Светлана Симоненко.

А теперь вернемся в весну, и вместе с Владиславом Ногаем совершим прогулку вокруг Бишкека, посетив Байтик и Боз-Болток.

Алмаз Акматбеков предложил нам полюбоваться горами Чаткала, что в Джалал-Абадской области.

Фото Алмаза Акматбекова. Горы Чаткала

И еще немного наших замечательных гор от Абазбека Рашидова.

Фото Абазбека Рашидов. Просто горы

Надеемся, вам понравились работы наших авторов. Стать одним из них может любой желающий. Тем более это сделать не очень сложно.

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