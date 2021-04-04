Мгновения жизни. Горы и окрестности Бишкека

На дворе выходные, значит, мы вновь с помощью наших авторов отправляемся в прогулку по нашему красивому Кыргызстану.
Начнем в Бишкеке. Но еще зимнем, февральском, таком, как его увидела Светлана Симоненко.
А теперь вернемся в весну, и вместе с Владиславом Ногаем совершим прогулку вокруг Бишкека, посетив Байтик и Боз-Болток.
Алмаз Акматбеков предложил нам полюбоваться горами Чаткала, что в Джалал-Абадской области.
Надеемся, вам понравились работы наших авторов. Стать одним из них может любой желающий. Тем более это сделать не очень сложно.
Фото и видео из ваших поездок по стране присылайте на нашу страничку в Facebook, электронную почту info@24.kg или редакционный номер WhatsApp — 0555312024.
Обязательно укажите свое имя и фамилию либо автора, если снимок или видео не ваши, и место, где их сделали. Если с этим связаны какие-то интересные истории или воспоминания, обязательно напишите.
Подборки самых интересных фотографий и видео мы публикуем по воскресеньям на сайте 24.kg.