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Агент 024

Сотрудники МТУ будут следить, чтобы на бульваре Эркиндик в Бишкеке не торговали

Сотрудники муниципальной администрации и МТУ Первомайского района Бишкека будут следить, чтобы на бульваре Эркиндик не было стихийной торговли. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе мэрии.

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По ее информации, с бульвара убрали три точки продажи. С гражданами, которые самовольно организовали торговлю, провели разъяснительную беседу о недопущении нарушения законодательства КР.

Составлен график дежурств для ответственных сотрудников, отметили в пресс-службе.

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Ссылка: https://24.kg/agent_024/187642/
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