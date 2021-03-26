Сотрудники МТУ будут следить, чтобы на бульваре Эркиндик в Бишкеке не торговали

Сотрудники муниципальной администрации и МТУ Первомайского района Бишкека будут следить, чтобы на бульваре Эркиндик не было стихийной торговли. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе мэрии.
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По ее информации, с бульвара убрали три точки продажи. С гражданами, которые самовольно организовали торговлю, провели разъяснительную беседу о недопущении нарушения законодательства КР.
Составлен график дежурств для ответственных сотрудников, отметили в пресс-службе.
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