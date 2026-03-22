Бишкекчане в гневе: на бульваре Эркиндик пронумеровали практически все деревья

Жители Бишкека бьют тревогу в связи с анонсированной мэрией города реконструкцией бульвара Эркиндик.

«Сегодня утром с ужасом обнаружили, что практичеки все деревья на аллеях пронумерованы. Мы же все помним, чем заканчивается такой учет — зеленые насаждения косят подряд, беспощадно, без восстановления былого оазиса», — написал читатель и показал фотоснимки.

Напомним, ранее вице-мэр Рамиз Алиев, выступая в Жогорку Кенеше, заявлял, что муниципалитет намерен в 2026 году провести реконструкцию двух парковых зон — бульвара Молодой Гвардии и бульвара Эркиндик.

В соцсетях жители столицы также встревожены планами чиновников и не одобряют их.

Вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp по номеру 0555312024.