На месторождении Джеруй отравились 15 человек. Начата проверка

Несколько дней назад на месторождении Джеруй едой отравились 18 человек. Об этом на своей странице в Facebook сообщил пользователь Султанбек Аманбеков.
По его словам, соответствующие органы начали принимать меры только вчера.
«Пострадавшие ничего об этом не рассказывают, потому что боятся потерять работу», — написал он.
Правоохранительные органы Таласской области начали проверку и расследование. Информацию зарегистрировали в электронном журнале.
В компании «Альянс Алтын» рассказали, что 20 марта 15 человек обратились к медицинскому персоналу производственного участка «Джеруй» с жалобами на плохое самочувствие.
Врачи оказали оперативную помощь, взяли анализы и отправили в Таласскую санитарно-эпидемиологическую станцию.
«Результаты будут известны в течение нескольких дней. Со стороны компании инициировано служебное расследование. На сегодняшний день состояние обратившихся пациентов удовлетворительное. Для беспокойств нет причин», — сообщили в компании.
Чтобы стать «агентом 024», вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp или Telegram по номеру 0555312024.