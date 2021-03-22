На месторождении Джеруй отравились 15 человек. Начата проверка

Несколько дней назад на месторождении Джеруй едой отравились 18 человек. Об этом на своей странице в Facebook сообщил пользователь Султанбек Аманбеков.

Фото скриншот из Facebook. Публикация об отравлении сотрудников «Джеруя»

По его словам, соответствующие органы начали принимать меры только вчера.

«Пострадавшие ничего об этом не рассказывают, потому что боятся потерять работу», — написал он.

Правоохранительные органы Таласской области начали проверку и расследование. Информацию зарегистрировали в электронном журнале.

В компании «Альянс Алтын» рассказали, что 20 марта 15 человек обратились к медицинскому персоналу производственного участка «Джеруй» с жалобами на плохое самочувствие.

Врачи оказали оперативную помощь, взяли анализы и отправили в Таласскую санитарно-эпидемиологическую станцию.

«Результаты будут известны в течение нескольких дней. Со стороны компании инициировано служебное расследование. На сегодняшний день состояние обратившихся пациентов удовлетворительное. Для беспокойств нет причин», — сообщили в компании.

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