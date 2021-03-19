11:03
USD 84.80
EUR 101.29
RUB 1.15
Агент 024

В центре Бишкека жители вновь обнаружили рекламу наркотиков

В Бишкеке размещают объявления о продаже наркотиков прямо на стенах. Очередные фотографии с рекламой, нарушающей уголовное законодательство, прислал 24.kg читатель.

Объявление написали на стене в районе пересечения проспекта Айтматова и улицы Боконбаева. «Рядом находится школа, очень проходное место», — написал очевидец.

читателя 24.kg
Фото читателя 24.kg. Реклама наркотиков

В подземном переходе на пересечении проспекта с улицей Толстого также надписи. «Неужели нельзя выйти на этого «распространителя» и прикрыть его?» — спрашивает читатель.

читателя 24.kg
Фото читателя 24.kg. Реклама наркотиков

«Неужели никто не следит за тем, что пишут на стенах города? Мэрия не должна удалять такие надписи?» — спрашивает другой читатель.

Ранее бишкекчанин сообщил, что на аллее Молодежи на здании рекламируют наркотики.

Чтобы стать «агентом 024», вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp или Telegram по номеру 0555312024.
Ссылка: https://24.kg/agent_024/186988/
просмотров: 956
Версия для печати
Материалы по теме
В Бишкеке задержана гражданка России, продававшая наркотики в Telegram
В Токтогульском районе задержали наркоторговца
С московского клуба до дна и обратно. История бывшей наркоманки
В Бишкеке милиция выявила скрытый канал поставок наркотиков
В центре Бишкека жители обнаружили рекламу наркотиков
В Бишкеке криминальная милиция выявила канал поставки наркотиков
В Иссык-Кульской области изъяли крупную партию наркотиков
В Джалал-Абадской области милиция изъяла больше 6 килограммов наркотиков
На Иссык-Куле и в Нарыне за три дня изъяли больше 7 килограммов наркотиков
В Бишкеке милиционеры уничтожили больше 50 килограммов наркотиков
Популярные новости
Оставил мерзнуть на&nbsp;улице. Троллейбус &#8470;&nbsp;5&nbsp;в Бишкеке проехал мимо остановки Оставил мерзнуть на улице. Троллейбус № 5 в Бишкеке проехал мимо остановки
В&nbsp;Бишкеке на&nbsp;пересечении улиц Ахунбаева и&nbsp;Малдыбаева произошла авария В Бишкеке на пересечении улиц Ахунбаева и Малдыбаева произошла авария
Сотрудники ГБР избили посетителей кафе &laquo;Бахчай&raquo; в&nbsp;Бишкеке Сотрудники ГБР избили посетителей кафе «Бахчай» в Бишкеке
Пенсионерка оплатила комуслуги якобы фальшивой купюрой. На&nbsp;нее заявили Пенсионерка оплатила комуслуги якобы фальшивой купюрой. На нее заявили
Бизнес
Индия строит самый высокий в&nbsp;мире железнодорожный мост Индия строит самый высокий в мире железнодорожный мост
В&nbsp;АПЗИ прошла встреча с&nbsp;акционером британской компании &laquo;Чаарат Голд Холдингс&raquo; В АПЗИ прошла встреча с акционером британской компании «Чаарат Голд Холдингс»
В&nbsp;Кыргызстане прошли футбольные фестивальные турниры, посвященные женщинам В Кыргызстане прошли футбольные фестивальные турниры, посвященные женщинам
Проект &laquo;Вылечить туберкулез&raquo; выражает соболезнования Чолпон Чоткараевой Проект «Вылечить туберкулез» выражает соболезнования Чолпон Чоткараевой
19 марта, пятница
10:54
Россиянин пытался пересечь границу вброд через реку Чу. Его задержали Россиянин пытался пересечь границу вброд через реку Чу....
10:44
COVID-19 в мире. Заразились более 121,7 миллиона, умерли более 2,6 миллиона
10:40
Определены все участники 1/4 финала Лиги Европы
10:34
В Нарыне три месяца не могут найти тело утонувшего мужчины
10:32
Интерактивная карта в сфере строительства не готова. Чиновников ждет наказание