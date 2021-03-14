Чудаки парковки. Нарушители превратили тротуары в проезжую часть

Читатели присылают на WhatsApp и Telegram 24.kg фотографии и видео с нарушителями правил парковки.
В районе перекрестка улиц Фатьянова и Горького паркуются прямо на тротуаре.
На улице Айтиева также заехали на тротуар.
Перекрыл дорогу пешеходам и владелец этого автомобиля. «Устроили парковку на аллее возле Минздрава. Приходится обходить этих «чудаков», — написал читатель.
На улице Тыныстанова, 213, вновь машины стоят на разметке пешеходного перехода.
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