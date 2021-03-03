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Агент 024

Дубовый парк в Бишкеке реконструируют

Муниципальное предприятие «Бишкекглавархитектура» разрабатывает эскизный проект реконструкции парка Чингиза Айтматова (Дубового парка). Об этом 24.kg сообщила пресс-служба мэрии.

По ее данным, МП сегодня направит письмо в муниципалитет на определение заказчика по обновлению парковой зоны согласно разработанному проекту.

Напомним, читатель 24.kg сообщил, что тротуар в Дубовом парке разрушается.

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Ссылка: https://24.kg/agent_024/185252/
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