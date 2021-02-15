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Свободных мест уже нет. Бишкекчанин пожаловался на электронную запись в школы

Житель столицы пожаловался на электронную запись в школы Бишкека. Об этом Алмаз Джунусов написал на своей странице в Facebook.

По его словам, в управлении образования мэрии Бишкека ему сказали, что с 15 февраля можно будет записать своего ребенка в школу, но уже 14-го числа ночью свободных мест в электронной очереди не оказалось.

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«В 00.00 захожу на сайт mektep.edu.gov.kg и начинаю регистрироваться. Прикрепляю все необходимые документы и радуюсь про себя, что, мол, какой я молодец — наверное, один из первых. Перехожу на последнюю страницу регистрации, и система выдает, что в нужной мне школе нет свободных мест. Как так? Время только 00.02. Ну не могли за две минуты все занять. Тут только одно объяснение: регистрация в сильные школы наверняка началась раньше. Просто нам об этом не говорили. Или все по блату, как всегда», — написал бишкекчанин.

Чтобы стать «агентом 024», вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp или Telegram по телефону 0555312024.
Ссылка: https://24.kg/agent_024/183389/
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