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Агент 024

Ждем по три дня. Бишкекчане жалуются на очереди у государственных нотариусов

Бишкекчане жалуются на огромные очереди у государственных нотариусов. Об этом 24.kg сообщила читательница.

По ее словам, чтобы попасть к нотариусу, нужно ждать несколько дней.

«Хотим обратиться к Минюсту, разрешите частным нотариусам заниматься вопросами наследства. У государственных вечно огромная очередь, стоим по три дня, чтобы попасть на прием. Приходишь в 7.00, занимаешь очередь, на часах 11.00, а нотариус принял только три человека. Это нормально? Один юрист заразился коронавирусом, не удивляюсь», — написала читательница.

Чтобы стать «агентом 024», вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp или Telegram по телефону 0555312024.
Ссылка: https://24.kg/agent_024/181458/
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