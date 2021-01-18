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Агент 024

Пенсионеры против перевода геронтологического центра «Ардагер» в дом престарелых

Пенсионеры просят не переводить геронтологический центр «Ардагер» в столичный дом престарелых. Об этом 24.kg сообщила читательница Людмила Понизованная.

По ее словам, в марте 2020 года центр закрыли на карантин в связи с коронавирусом, во время которого сделали ремонт.

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«В декабре приезжала комиссия с депутатом БГК Алмазом Улановым с предупреждением, что нас всех переведут в дом престарелых. Но у нас у всех есть свое жилье, родственники, в центре мы можем два раза в год в течение месяца отдохнуть, поправить здоровье, пообщаться. Мы боимся, что просто кто-то решил забрать территорию, ведь центр находится в центре города», — отметила она.

Напомним, что городские депутаты неоднократно поднимали вопрос передачи дома престарелых с баланса Министерства труда и социальной защиты на муниципальный. Алмаз Уланов отмечал, что в него можно перевести постояльцев из интерната для престарелых Ленинского района на улице Интергельпо и геронтологического центра «Ардагер».

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Ссылка: https://24.kg/agent_024/180262/
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