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Агент 024

В Кыргызстан перестали завозить жизненно важные медицинские препараты

В Кыргызстан перестали завозить жизненно важные медицинские препараты. Об этом 24.kg сообщил читатель.

По его словам, речь идет о препарате метотрексат-эбеве, который оказывает иммуносупрессивное действие при аутоимунных заболеваниях.

«В настоящее время кыргызстанцы испытывают острую нехватку лекарства, которое пациенты вынуждены принимать всю жизнь», — написал он.

Читатель обращается с просьбой к Минздраву и руководству фармкомпаний ускорить завоз этого препарата.

Чтобы стать «агентом 024», вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp или Telegram по номеру 0555312024.
Ссылка: https://24.kg/agent_024/178713/
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