В Кыргызстан перестали завозить жизненно важные медицинские препараты. Об этом 24.kg сообщил читатель.
По его словам, речь идет о препарате метотрексат-эбеве, который оказывает иммуносупрессивное действие при аутоимунных заболеваниях.
«В настоящее время кыргызстанцы испытывают острую нехватку лекарства, которое пациенты вынуждены принимать всю жизнь», — написал он.
Читатель обращается с просьбой к Минздраву и руководству фармкомпаний ускорить завоз этого препарата.
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