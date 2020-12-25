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Агент 024

Пять часов на улице. Жительница Нооката пожаловалась на огромные очереди в ЗАГС

В городе Ноокате скапливаются большие очереди в ЗАГС. Об этом 24.kg сообщила читательница.

читательницы 24.kg
Фото читательницы 24.kg. В городе Ноокате скапливаются большие очереди в ЗАГС

По ее словам, внутри здания маленький коридор, поэтому всех выводят на улицу в холод.

«Руководство должно урегулировать свою систему так, чтобы очередь доходила до гражданина максимум через час, а не через пять. Должны также создать условия внутри здания, чтобы люди могли там находиться. В любом случае ждать до вечера своей очереди — ненормально. Даже если у тебя один вопрос к сотрудникам ЗАГСа, нужно стоять долго и ждать», — рассказала она.

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Ссылка: https://24.kg/agent_024/177937/
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