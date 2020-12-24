Езда по встречке. Водители в Бишкеке создают аварийные ситуации

Читатели 24.kg продолжают присылать видео с нарушениями Правил дорожного движения.

На полосу встречного движения часто выезжают на улице Асаналиева. Очередного нарушителя сняли на видео на перекрестке с улицей Толстого.

На улице Матыева (продолжение бывшей Чапаева) другой водитель также выехал на встречку, создав аварийную ситуацию.

Отметим, что ранее читатели предлагали установить на этих улицах разделительные блоки.

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