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Агент 024

Езда по встречке. Водители в Бишкеке создают аварийные ситуации

Читатели 24.kg продолжают присылать видео с нарушениями Правил дорожного движения.

На полосу встречного движения часто выезжают на улице Асаналиева. Очередного нарушителя сняли на видео на перекрестке с улицей Толстого.

На улице Матыева (продолжение бывшей Чапаева) другой водитель также выехал на встречку, создав аварийную ситуацию.

Отметим, что ранее читатели предлагали установить на этих улицах разделительные блоки.

Чтобы стать «агентом 024», вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp или Telegram по телефону 0555312024.
Ссылка: https://24.kg/agent_024/177872/
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