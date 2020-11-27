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Агент 024

В больнице города Ош скончалась девушка. Родственники винят врачей

В Ошской городской больнице скончалась 26-летняя Динара Шадбекова. Родственники девушки винят врачей в халатности и требуют привлечь их к ответственности. Об этом 24.kg сообщила сестра умершей Акмарал Шадбекова.

По ее словам, 8 августа 2020 года Динара Шадбекова обратилась в городскую больницу южной столицы с признаками аппендицита. Через два дня она скончалась из-за аллергии на антибиотики.

«После операции у сестры начались острые боли в животе. Врачи не понимали, что делать, и начали капать ей разные препараты. Мы предупреждали медиков и в медкарте указывали наличие аллергии на антибиотики. Однако, несмотря на это, врачи все равно влили антибиотик, в результате чего у сестры началась аллергия. По всему телу появились покраснения, начались сильный зуд и удушье. Моя сестра не могла уже самостоятельно дышать. Аппарат ИВЛ медики выдали нам на третий раз, когда моя тетя поругалась с ними. Когда давление упало, сестру перевели в реанимацию. Там за ней никто не присматривал, сама реанимация для врачей — проходной двор, могли заходить и выходить, кто даже был не в форме. За 16 часов в мою сестру влили восемь литров разных препаратов без единой пробы. Привязывали ей руки к кровати, просто издевались как могли. Непонятно, от чего пытались лечить ее, но врачи убили мою сестру», — рассказала Акмарал Шадбекова.

сестры погибшей
Фото сестры погибшей. Из-за халатности врачей скончалась Динара Шадбекова
По ее словам, со дня смерти Динары Шадбековой прошло три месяца, однако виновные остались безнаказанными.

«Вырезанный аппендикс нам так и не показали, видеозаписи с камер наблюдения просто исчезли, медицинскую карту переписали и причину смерти написали нелепую, хотя моя сестра сдавала кровь, мочу и даже делала УЗИ 8 августа. Мы хотим справедливости, чтобы наказали врачей, которые убили абсолютно здорового человека. Следствие искусственно затягивают, медики все время хотят с нами встретиться, нет никаких результатов. Почему халатное отношение врачей, повлекшее смерть моей сестры, должно оставаться безнаказанным?» — сказала сестра погибшей.

В УВД Оша подтвердили, что 3 сентября мать погибшей Динары Шадбековой Роза Шадбекова обратилась с заявлением в милицию. «Ведется следствие. Материалы отправлены в Республиканское бюро судебно-медицинских экспертиз 21 октября. Мы ждем результатов, экспертиза занимает до двух месяцев. Дело еще не закрыто», — отметили там.

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Ссылка: https://24.kg/agent_024/174659/
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